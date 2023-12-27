Ивлеевой грозит до 5 лет лишения свободы за неуплату налогов

Блогеру Анастасии Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, наказание Ивлеева может получить по ч.2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». По информации Mash, ФНС приступила к выездной проверке блогера. Если нарушения будут найдены, то будет возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сведения об этом есть в постановлении суда по административному делу против рэпера VACIO (Николая Васильева), которого 22 декабря оштрафовали на 200 тысяч рублей.
После этого Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку и попросила дать ей второй шанс.
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Ранее полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сведения об этом есть в постановлении суда по административному делу против рэпера VACIO (Николая Васильева), которого 22 декабря оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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Элина Позднякова