Тагильчанин ударил ребенка за отказ уступить ему место в трамвае

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Вечером 21 февраля в трамвае в Нижнем Тагиле разгорелся конфликт: мужчина ударил ребенка за отказ уступать ему место. Об этом сообщает Е1.
Как рассказали очевидцы, агрессор начал требовать уступить ему место в переполненном трамвае., но после отказа от девочки, он начал ругаться нецензурной бранью и ударил юную пассажирку.
«Наотмашь, со всей дури ударил ее. Благо, девочке удалось удержаться на ногах, в противном случае травмы могли бы быть куда серьезнее. Удар пришелся в ухо», – рассказала свидетель ЧП изданию.
Сейчас пострадавшая дает показания в отделе полиции. С пострадавшим ребенком обратились в травмпункт. Проводится проверка.
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Алина Юрчак