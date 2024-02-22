Тагильчанин ударил ребенка за отказ уступить ему место в трамвае

В результате пожара в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Молодежной в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья погиб полуторогодовалый ребенок, сообщили в СУ СК региона. При этом удалось спасти второго ребенка. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.