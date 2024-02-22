В Санкт-Петербурге стали массово пропадать дети

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В Санкт-Петербурге за минувшие сутки пропали восемь детей, об этом сообщает 78.RU со ссылкой на источник.
По информации СМИ, всего за одни сутки с сообщением о пропаже несовершеннолетних в полицию обратились родители четырёх мальчиков и двух девочек. Уточняется, что пропавшим от четырнадцати до семнадцати лет, пятеро из них состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних (ПДН).
При каких обстоятельствах пропали дети и как долго они отсутствуют — пока не уточняется.
При этом, волонтёры организации «Лиза Алёрт» уточнили, что 20 февраля в городе пропали ещё двое мальчиков 10 и 12 лет, однако, вскоре, их удалось найти живыми.
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При каких обстоятельствах пропали дети и как долго они отсутствуют — пока не уточняется.
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Евгения Парфентьева