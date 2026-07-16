Лиза Моряк ответила на слухи, что младшая дочь родилась не от Сарика Андреасяна

16 июля 2026, 23:41

Лиза Моряк с юмором прокомментировала обсуждения внешности маленькой Шарлиз

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк отреагировала в соцсетях на слухи, появившиеся в соцсетях после рождения младшей дочери Шарлиз. Некоторые пользователи решили, что девочка совсем не похожа на своего отца, режиссёра Сарика Андреасяна, а внешне якобы напоминает актёра Павла Прилучного.





Актриса не стала игнорировать обсуждения и с юмором ответила на домыслы подписчиков. По словам Моряк, они с мужем и сами удивлены тем, что у двух брюнетов родилась светловолосая дочь.





«Мы сами недоумеваем, как у двух брюнетов родилась такая блондинка. Мы ждём, что она потемнеет, потому что нам самим неловко», — пошутила Лиза.