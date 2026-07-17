Водитель «Камаза» пострадал после столкновения с пассажирским поездом в Дагестане
В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Состояние водителя «Камаза» оценивают как среднетяжёлое, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Бабаюртовского района республики.
Инцидент произошёл в четверг на маршруте следования поезда Дербент–Москва. По предварительной информации, грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате ДТП пострадал только водитель грузовой машины — пассажиры и локомотивная бригада поезда травм не получили. Уточняется, что у мужчины ушиб грудной клетки. Его состояние нормальное, ходить он способен.
Вагоны не сошли с рельсов, поэтому состав смог продолжить движение по графику. На расписание других поездов авария никак не повлияла.
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