Водитель «Камаза» пострадал после столкновения с пассажирским поездом в Дагестане

17 июля 2026, 00:31

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Состояние водителя «Камаза» оценивают как среднетяжёлое, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Бабаюртовского района республики.