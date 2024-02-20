Из детского сада в Подмосковье сбежала трёхлетняя девочка

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka
Из детского сада в Щёлково сбежала трёхлетняя девочка, момент побега публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дерзкий побег произошёл в подмосковном детском саду «Малышок».
Выяснилось, что девочка решила покинуть сад, потому что поссорилась в подругой и захотела к маме. На записях с камер видеонаблюдения видно, что ребёнок самостоятельно одевается, выходит из калитку и направляется в сторону дома. В пути её заметила соседка, которая остановила девочку и позвонила её маме.
В детском саду пропажу заметили только 40 минут спустя.
К счастью, всё закончилось хорошо и девочку благополучно передали маме.
Теперь в ситуации разбирается прокуратура.
Читайте также:
СК: В Твери девочка умерла, не выйдя из наркоза после стоматологических процедур
В Москве при пожаре погиб ребенок, родителей дома не было
Маленький житель Белгорода попал под машину, испугавшись звуков взрывов
Выяснилось, что девочка решила покинуть сад, потому что поссорилась в подругой и захотела к маме. На записях с камер видеонаблюдения видно, что ребёнок самостоятельно одевается, выходит из калитку и направляется в сторону дома. В пути её заметила соседка, которая остановила девочку и позвонила её маме.
К счастью, всё закончилось хорошо и девочку благополучно передали маме.
Теперь в ситуации разбирается прокуратура.
Читайте также:
СК: В Твери девочка умерла, не выйдя из наркоза после стоматологических процедур
В Москве при пожаре погиб ребенок, родителей дома не было
Маленький житель Белгорода попал под машину, испугавшись звуков взрывов
Евгения Парфентьева