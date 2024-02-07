В Белгороде ребёнок попал под машину, когда бежал прятаться от взрывов

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В Белгороде 10-летний мальчик попал под машину. В печальной ситуации не было бы ничего необычного, но дело в том, что ребёнок побежал через дорогу в сторону убежища, так как поблизости начали разрываться украинские снаряды.
Сигналы ракетной опасности звучали в самом областном центре и Белгородском районе. Горожане сообщали о взрывах около Первого завода железобетонных конструкций в районе Крейда. В некоторых домах были выбиты стёкла и повреждены фасады. Также пострадали припаркованные автомобили.
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Александр Бойцов