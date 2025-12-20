Сын Роба Райнера был шизофреником и во время убийства находился под влиянием препаратов

20 декабря 2025, 04:47

TMZ: сын убитого режиссёра Роба Райнера страдал от психического расстройства

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сын известного режиссёра Роба Райнера и его супруги Мишель Ник, убивший своих родителей, оказался шизофреником. Об этом сообщает таблоид TMZ.





За несколько недель до расправы молодой человек начал принимать медикаменты, которые спровоцировали эмоциональный срыв и повысили уровень его агрессии.



По информации издания, Ник длительное время находился под наблюдением врача‑психиатра. В последние месяцы поведение мужчины вызывало серьёзную обеспокоенность у близких. Для лечения его поместили в престижную клинику Лос‑Анджелеса, специализирующуюся на психических расстройствах и зависимостях. Стоимость месячного курса терапии в этом учреждении достигает 70 000 долларов.



Примерно за 3–4 недели до трагедии медики скорректировали схему приёма лекарств, стремясь стабилизировать состояние пациента. Однако предпринятые меры привели к обратному эффекту.



«После смены препаратов Ник был совершенно не в себе», — цитирует TMZ слова источника.