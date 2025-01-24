Из Эрмитажа в Петербурге эвакуировали посетителей после анонимного сообщения

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Посетители и сотрудники музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге были экстренно эвакуированы из здания при содействии Росгвардии. Причиной стало поступившее анонимное сообщение об угрозе безопасности.
Об этом 24 января сообщила пресс-служба музея. По ее информации, главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа получил анонимное сообщение с угрозой. Была тут же организована эвакуация посетителей.
После того, как в здании никого не осталось, сотрудники службы музейной безопасности и представители Росгвардии проверили все залы музея, а также служебные и подсобные помещения, в которых не нашли ничего взрывоопасного. Порядок около Эрмитажа в это время охраняли два патрульных экипажа вневедомственной охраны.
Посетители, не успевшие осмотреть экспозиции музея по причине эвакуации, смогут это сделать в любой другой удобный для них день.
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После того, как в здании никого не осталось, сотрудники службы музейной безопасности и представители Росгвардии проверили все залы музея, а также служебные и подсобные помещения, в которых не нашли ничего взрывоопасного. Порядок около Эрмитажа в это время охраняли два патрульных экипажа вневедомственной охраны.
Посетители, не успевшие осмотреть экспозиции музея по причине эвакуации, смогут это сделать в любой другой удобный для них день.
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Александр Бойцов