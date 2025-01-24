Из Эрмитажа в Петербурге эвакуировали посетителей после анонимного сообщения

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Посетители и сотрудники музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге были экстренно эвакуированы из здания при содействии Росгвардии. Причиной стало поступившее анонимное сообщение об угрозе безопасности.