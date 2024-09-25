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В Кемерове студентов экстренно эвакуировали из КемГУ

25 сентября 2024, 01:02
Фото: iStock/Natalia Bodrova

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Кемерово экстренно эвакуировали студентов возле центрального корпуса Кемеровского государственного университета (КемГУ).
По данным «Сiбдепо», об этом стало известно из местных соцсетей, в которых люди писали о большом скоплении студентов возле КемГУ. Позже стало известно, что это была эвакуация. В пресс-службе учебного заведения уточнили, что никакого ЧП не произошло.

«Проводилась плановая учебная эвакуация в центральном кампусе», — сказал собеседник издания.



После окончания учебной эвакуации студенты вернулись к учебе.

Ранее сообщалось, что пассажиров и персонал вокзала эвакуировали из-за инцидента в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области.

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Небензя обвинил Запад в создании шоу для Зеленского
Небензя: заседание СБ ООН превратилось в «концертную площадку» для Зеленского
25 сентября 2024, 01:05

24 сентября 2024 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности по Украине было созвано западными странами исключительно для того, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому возможность выступить.
По словам Небензи, главная цель этого заседания — предоставить президенту Украины «концертную площадку» в стенах ООН.

«Единственное, для чего они созвали это заседание — чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку, на этот раз — в зале заседаний Совбеза», — заявил Небензя на заседании.
Российский дипломат также подчеркнул, что поддержку Зеленскому оказывают члены ЕС и НАТО, которые, по его словам, "дисциплинированно выстраиваются в ряд" и участвуют в каждой подобной сессии, чтобы критиковать Россию.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.

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В Калужской области ДТП, погиб младенец
В результате ДТП в Калужской области погиб младенец, пострадали четверо человек
25 сентября 2024, 00:02

Фото: istock/Bilanol

В страшном ДТП, произошедшем в Людиново, погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, авария произошла около 20:00 в районе дома №7 по улице Герцена. Водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу микроавтобусу на перекрестке с улицей Трудовые резервы. В результате столкновения машину отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

«На месте ДТП от полученных травм погиб двухмесячный ребенок. Четверо пострадавших доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Москве подростки, катаясь вчетвером на одном электросамокате, сбили восьмилетнюю девочку в парке. Они сразу скрылись с места происшествия, бросив средство передвижения там же. Малышка получила травмы ноги.

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#авария
#ребёнок
#уголовное
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Ключевой для США танкер врезался в неизвестный объект в Аравийском море
Business Insider: танкер ВМС США врезался в неизвестный объект в Аравийском море
24 сентября 2024, 22:20

Фото: istockphoto/Dikuch

Ключевой для Штатов на Ближнем Востоке танкер-заправщик ВМС США врезался в неизвестный объект в Аравийском море и получил повреждения. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на анонимный источник в американском флоте. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
«Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись в неустановленный объект», — указано в публикации.
Источник заявил, что с неизвестным неподвижным объектом столкнулся танкер USNS Big Horn, однако никто из членов экипажа не пострадал. Ранее была информация о местоположении корабля у берегов Омана, однако позже стало известно, что его отбуксировали в ближайший порт.

Какие конкретно повреждения получил танкер, в какой объект он врезался и по какой причине — неизвестно.

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#сша
#корабль
#вооружение
#информация
#топливо
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ФСБ, МВД, СК и ФСИН предотвратили побег заключенных в нижегородской колонии
24 сентября 2024, 21:45

Фото: iStock/Rawf8

В Нижегородской области ФСБ, МВД, СК и ФСИН предотвратили на стадии приготовления побег троих заключенных в исправительной колонии № 6. Об этом сообщает региональное управление СКР. По данным ведомства, у подозреваемых нашли ножи и экстремистскую религиозную литературу.
«Подозреваемые <...> разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. На стадии приготовления <...> действия заключенных пресечены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что трое осужденных также пытались вступить в запрещенное экстремистское объединение и пропагандировали радикальные религиозные нормы.

По информации областного СК, сейчас экстремистов изолировали от сокамерников и поместили в СИЗО. Уголовные дела возбудили по статьям об организации и участии в экстремизме, покушение на побег из колонии с применением оружия, покушение на дезорганизацию колонии.

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#фсин
#ск
#покушение
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Фотоловушки сняли нарушителей противопожарного режима в лесах Подмосковья
24 сентября 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фотоловушки за три дня зафиксировали на территории подмосковного лесничества «Русский лес» 12 незаконных въездов. Автомобилисты будут оштрафованы, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
В период высоких классов пожарной опасности на территории лесного фонда, ограничения пребывания в лесах и въезда туда автомобилей инспекторы лесной охраны, полиция и МЧС увеличивают количество патрулирований лесных массивов. Помимо этого, нарушения на территории лесничеств фиксируют камеры-фотоловушки.
«Только за три дня, 20-21сентября, на территории одного подмосковного лесничества «Русский лес» фотоловушки зафиксировали 12 нарушений, связанных с въездом автотранспорта в леса. Автомобилистам-нарушителям вскоре придёт «письмо счастья» с требованием оплатить штраф до 50 тыс. рублей», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Как предупредили в ведомстве, въезжающие в лес автомобили фиксируются в любое время суток, даже глубокой ночью. Искусственный интеллект распознаёт государственный номер, на автовладельца составляется протокол, данные водителя передают в правоохранительные органы. Подобное нарушение предусматривает штраф до 50 тыс. рублей.

Если заезд автолюбителя в лес привёл к возгоранию, последует уголовная или административная ответственность. Это лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

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#подмосковье
#московская область
#лесные пожары
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Новые случаи взяточничества появились в деле Иванова
Иванов оказался связан со стройкой кадетских корпусов, ущерб вырос до ₽2,18 млрд
24 сентября 2024, 20:25

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Во время расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выяснилось, что он оказался связан со взяточничеством во время строительства кадетских корпусов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Отмечается, что в связи с новыми эпизодами ущерб государству вырос до 2,18 млрд рублей.
По информации следствия, Иванов получил взятку за выгодные условия в контракте для фирмы «Олимпситистрой», которая занималась строительством корпусов.
«На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. В перечень арестованных объектов вошел земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров в Тверской области.

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#недвижимость
#участок
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#рф
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Еще один советский самолет столкнулся с американским в Калифорнии
Советский самолет Як-50 врезался в американское воздушное судно в Калифорнии
24 сентября 2024, 18:52

Фото: iStock/Vital Hil

Советский учебно-тренировочный самолет Як-50 столкнулся в Калифорнии с американским частным самолетом Beechcraft S35 Bonanza. Об этом информирует портал Aviation Safety Network.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, в аэропорту города Уотсонвилл. Согласно информации источника, советский учебно-тренировочный самолет врезался в американский частный самолет на взлетной полосе.

В результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что Як-50 получил значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R66, который разбился в Амурской области, предположительно, потерпел крушение в тайге недалеко от села Золотая Гора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#ссср
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Под Электрогорском загорелся лес, тушение заняло четыре часа
24 сентября 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Электрогорского участкового лесничества — в одном километре от города Электрогорск Павлово-Посадского городского округа, на тушение возгорания у лесных пожарных ушло почти четыре часа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание на площади 0,01 га заметил наземный патруль Ногинского филиала Мособллеса. В тушение было задействовано девять лесных пожарных и пять единиц техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и из-за действий человека. В настоящее время ведётся работа по установлению виновного в поджоге.

В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы. Для физлица штраф составит до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лес
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#комлесхоз мо
#павловский посад
#электрогорск
#лесные пожары
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В Минздраве оценили вероятность отравления дихлофосом семьи под Красноярском
24 сентября 2024, 16:02

Фото: iStock/Kkolosov

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян оценил вероятность отравления дихлофосом семьи в Красноярском крае. По его словам, химикат действует на организм человека моментально, а дети, как наиболее чувствительные, получили большую дозу.
«Воздействие идет сразу, если это неправильное применение дихлофоса. Обычно вызывают человека, который проводит обработку. Люди уходят из помещения. Потом помещение проветривается, тщательно убирается, нужна влажная уборка. Есть целая инструкция, как проводить обработку», — рассказал Тутельян в беседе с RT.
Академик добавил, что семья из Красноярского края, по имеющимся данным, предпочла обработать дом своими силами, потому повышенная концентрация дихлофоса могла попасть и на кожу, и на слизистую.

Он добавил, что дети более чувствительны к подобного рода химикатам, потому его воздействие отразилось на них сильнее и привело к трагедии.

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