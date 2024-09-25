В Кемерове студентов экстренно эвакуировали из КемГУ

Фото: iStock/Natalia Bodrova
В Кемерово экстренно эвакуировали студентов возле центрального корпуса Кемеровского государственного университета (КемГУ).
По данным «Сiбдепо», об этом стало известно из местных соцсетей, в которых люди писали о большом скоплении студентов возле КемГУ. Позже стало известно, что это была эвакуация. В пресс-службе учебного заведения уточнили, что никакого ЧП не произошло.
После окончания учебной эвакуации студенты вернулись к учебе.
Ранее сообщалось, что пассажиров и персонал вокзала эвакуировали из-за инцидента в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области.
Читайте также:
В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях
Из горящей многоэтажки в Луховицах спасали пятерых детей
В Подмосковье эвакуировали школу
«Проводилась плановая учебная эвакуация в центральном кампусе», — сказал собеседник издания.
После окончания учебной эвакуации студенты вернулись к учебе.
Ранее сообщалось, что пассажиров и персонал вокзала эвакуировали из-за инцидента в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области.
Читайте также:
В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях
Из горящей многоэтажки в Луховицах спасали пятерых детей
В Подмосковье эвакуировали школу
Элина Позднякова