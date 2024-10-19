Baza: эвакуация дома и поликлиники произошла из-за прорыва газа в Москве

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Эвакуация поликлиники и жилого дома произошла в столице в связи с прорывом газа рядом с посольством Китая на Мосфильмовской улице.
Как уточняет Baza, газовая труба была пробита при строительных работах рядом с домом 31а. Место происшествия оцепили, всего эвакуировано 200 человек.
Перед этим сообщалось, что при разборе завалов дома в Кирсанове под Тамбовом, где взорвался бытовой газ, обнаружили тело четвертого человека. По последним данным спасателей, пострадало девять человек. Из них шестеро в районной больнице, еще двое госпитализированы в область.
Оперативные службы ликвидировали возгорание на площади в полторы сотни «квадратов». Глава региона Максим Егоров ввел режим ЧС.
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Перед этим сообщалось, что при разборе завалов дома в Кирсанове под Тамбовом, где взорвался бытовой газ, обнаружили тело четвертого человека. По последним данным спасателей, пострадало девять человек. Из них шестеро в районной больнице, еще двое госпитализированы в область.
Оперативные службы ликвидировали возгорание на площади в полторы сотни «квадратов». Глава региона Максим Егоров ввел режим ЧС.
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Никита Кротов