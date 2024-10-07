Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после пожара на нефтебазе

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После пожара на нефтебазе в Феодосии решили эвакуировать около 300 человек. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Ткаченко.
По словам Ткаченко, часть людей уже находится в пунктах временно размещения. Причины пожара в настоящее время не уточняются.
Движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка также временно приостановили. Иные подробности на данный момент неизвестны.
Напомним, возгорание произошло на феодосийской нефтебазе. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб. Был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка также временно приостановили. Иные подробности на данный момент неизвестны.
Напомним, возгорание произошло на феодосийской нефтебазе. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб. Был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Екатерина Коршунова