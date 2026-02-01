Из кишечника пациента извлекли снаряд Первой мировой войны
Необычный и одновременно трагикомичный случай в ночь с субботы на воскресенье потребовал привлечения крупных сил спасателей в больнице Рангей во французской Тулузе. Об этом пишет Le Figaro.
В отделение неотложной помощи обратился мужчина с жалобой на резкую боль в прямой кишке. Пациент объяснил врачам, что «в него попал некий предмет», не уточнив деталей. Медики провели срочную деликатную операцию.
По данным нескольких полицейских источников, во время извлечения хирург обнаружил, что речь идет о снаряде времен Первой мировой войны — примерно 16 сантиметров в длину и около четырех сантиметров в диаметре.
Около 1:40 ночи в больницу прибыли полицейские и саперы службы разминирования. Территорию оцепили, чтобы обезвредить находку. В полиции заявили, что снаряд, датированный 1918 годом, «не представлял угрозы взрыва». Источник, близкий к делу, отметил, что мужчину в ближайшие дни должны опросить в суде, чтобы выяснить происхождение боеприпаса. При этом прокуратура Тулузы уточнила, что уголовное производство возбуждать не планирует.
Больница Рангей от комментариев по поводу инцидента отказалась.
