01 февраля 2026, 20:14

Le Figaro: Из кишечника пациента извлекли снаряд Первой мировой войны во Франции

Фото: istockphoto/HJBC

Необычный и одновременно трагикомичный случай в ночь с субботы на воскресенье потребовал привлечения крупных сил спасателей в больнице Рангей во французской Тулузе. Об этом пишет Le Figaro.