«Руки дубовые, только глазами водит»: россиянку «обнулили» в роддоме

09 февраля 2026, 13:11

Нижегородец Смирнов рассказал, что его жену обнулили в роддоме

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Жительница Нижегородской области Ксения Смирнова после родов в Уренской центральной районной больнице оказалась в тяжелом состоянии. Ее супруг Иван назвал произошедшее «обнулением» порталу Chita.ru.





Мужчина утверждает, что его жена поступила в роддом со второй беременностью и была здорова. Медики, опасаясь возможных осложнений при естественных родах, предложили провести кесарево сечение.



Во время операции возникли непредвиденные трудности. Женщина пережила клиническую смерть, после чего ее перевели в реанимацию. В сознание после родов она не пришла.





«Она до сих пор лежит в вегетативном состоянии. Руки дубовые, взгляд на человеке не фиксирует, только глазами водит. Человека просто обнулили», — добавил собеседник.