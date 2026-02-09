«Руки дубовые, только глазами водит»: россиянку «обнулили» в роддоме
Нижегородец Смирнов рассказал, что его жену обнулили в роддоме
Жительница Нижегородской области Ксения Смирнова после родов в Уренской центральной районной больнице оказалась в тяжелом состоянии. Ее супруг Иван назвал произошедшее «обнулением» порталу Chita.ru.
Мужчина утверждает, что его жена поступила в роддом со второй беременностью и была здорова. Медики, опасаясь возможных осложнений при естественных родах, предложили провести кесарево сечение.
Во время операции возникли непредвиденные трудности. Женщина пережила клиническую смерть, после чего ее перевели в реанимацию. В сознание после родов она не пришла.
«Она до сих пор лежит в вегетативном состоянии. Руки дубовые, взгляд на человеке не фиксирует, только глазами водит. Человека просто обнулили», — добавил собеседник.
В региональном Минздраве сообщили, что ситуацию взяли на контроль. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.