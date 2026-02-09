Россиянка пропала на Валааме в Карелии, ее ищут уже неделю
36-летнюю паломницу Наталью Простакову, пропавшую на Валааме, ищут уже неделю. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
На остров она приехала после сложных отношений и около полугода жила в монастыре послушницей. Утром 2 февраля, после службы, Наталья вышла из кельи и одна направилась в сторону Никольского скита. В комнате остались её вещи и документы.
Накануне ночью она писала матери, что «не может уснуть уже пятые сутки», и спрашивала, нет ли на маме проклятия. До поездки на Валаам Наталья жила в Екатеринбурге и работала мастером по маникюру. За несколько дней до исчезновения она ездила в Санкт‑Петербург.
По словам очевидцев, следы девушки видели у Ладожского озера. В этом районе ранее замечали волчьи стаи. По льду хищники могут свободно перемещаться между частями острова. Сейчас территорию прочёсывают спасатели и волонтёры.
