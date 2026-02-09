Россиянка пропала на Валааме в Карелии, ее ищут уже неделю

09 февраля 2026, 13:32

SHOT: Пропавшую на Валааме в Карелии россиянку Простакову ищут уже неделю

Фото: istockphoto/Vladimir-

36-летнюю паломницу Наталью Простакову, пропавшую на Валааме, ищут уже неделю. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.