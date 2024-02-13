Туристка погибла в результате перестрелки наркоторговцев на курорте в Мексике

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Туристка из США скончалась после перестрелки наркоторговцев на курорте Тулум в Мексике. Об этом информирует Associated Press (AP).
Инцидент произошел в пятницу, 9 февраля в пляжном клубе «Миа». 44-летняя Нико Хонарбахш из Калифорнии пришла туда со своими собаками и любовалась закатом. Когда туристка пошла оплатить счет и покинуть место, прозвучали выстрелы.
Как рассказали испуганные отдыхающие, все произошло очень быстро и никто не успел среагировать. Американка попала под перекрестный огонь случайно и не выжила. К конфликту она не имела никакого отношения. Помимо нее, рядом нашли бездыханного мужчину, при нем были кокаин и таблетки.
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