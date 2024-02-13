В Финляндии суд приговорил россиянина Тордена к реальному сроку

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В Финляндии суд признал виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского) и приговорил его к 40 дням тюремного заключения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Наталию Мальгину.
«Суд Кюмменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения», — цитирует агентство слова адвоката россиянина Натальи Мальгиной.
Она добавила, что сторона защиты обжалует данное решение в областном суде.
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