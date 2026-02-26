Из ОАЭ экстрадировали россиянина Санникова за организацию финансовой пирамиды
Россиянин, обвиняемый в организации финансовой пирамиды Life is Good, экстрадирован из ОАЭ в Россию. Он находился в международном розыске по линии Интерпола.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в аэропорту Дубая сотрудники компетентных органов ОАЭ передали мужчину представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН. По информации РИА Новости, речь идет об одном из ключевых фигурантов дела — Сергей Санников. Его задержали в ОАЭ в декабре 2024 года, а в феврале 2024 года объявили в международный розыск.
Следствие считает, что с 2014 года участники организации под брендом «Life is Good» привлекали средства граждан, обещая до 30% годовых и помощь в покупке жилья. Выплаты осуществлялись за счет новых вкладчиков, а деньги, по версии МВД, похищались. Потерпевшими признан 221 человек, ущерб превысил 280 миллионов рублей. Всего в схему вовлекли более 18 тысяч россиян, которые вложили свыше 15 миллиардов рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве, незаконном привлечении средств и создании преступного сообщества.
Читайте также: