Возросло количество погибших при пожаре в мастерской этнического художника Удольского
Два человека погибли, ещё трое пострадали при пожаре в мастерской этнического художника Федора Удольского в деревне Сосенки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В результате инцидента хозяин дома получил ожоги второй степени на руках, ногах и голове. Второго пострадавшего госпитализировали с переломами нижних конечностей.
По предварительным данным, пожар возник в результате сильного взрыва газовых баллонов. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Спасатели срочно эвакуировали жителей ближайшего дома из-за риска распространения огня. На текущий момент момент экстренные службы продолжают осмотр места происшествия, выясняя все детали случившегося.
