Возросло количество погибших при пожаре в мастерской этнического художника Удольского

15 апреля 2026, 09:41

Два человека погибли, трое пострадали при пожаре в мастерской Удольского

Фото: iStock/Motortion

Два человека погибли, ещё трое пострадали при пожаре в мастерской этнического художника Федора Удольского в деревне Сосенки. Об этом сообщает РЕН ТВ.