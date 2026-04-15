Возросло количество погибших при пожаре в мастерской этнического художника Удольского

Фото: iStock/Motortion

Два человека погибли, ещё трое пострадали при пожаре в мастерской этнического художника Федора Удольского в деревне Сосенки. Об этом сообщает РЕН ТВ.



В результате инцидента хозяин дома получил ожоги второй степени на руках, ногах и голове. Второго пострадавшего госпитализировали с переломами нижних конечностей.

По предварительным данным, пожар возник в результате сильного взрыва газовых баллонов. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Спасатели срочно эвакуировали жителей ближайшего дома из-за риска распространения огня. На текущий момент момент экстренные службы продолжают осмотр места происшествия, выясняя все детали случившегося.

Екатерина Коршунова

