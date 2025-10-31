Достижения.рф

Раскрыты новые жертвы «ангарского маньяка»

Число жертв «ангарского маньяка» достигло 91
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования очередного эпизода в отношении Михаила Попкова, более известного как «ангарский маньяк». Об этом сообщает РЕН ТВ.



По данным следствия, число доказанных убийств, совершённых бывшим полицейским, увеличилось до 91.

Согласно материалам дела, в августе 2008 года Попков встретил двух незнакомых 27-летних женщин, которые, по его мнению, находились в состоянии наркотического опьянения. Между женщинами произошёл конфликт, во время которого обвиняемый напал на одну из них, накинул ей на шею верёвку и задушил. После этого Попков вывел вторую женщину из автомобиля и убил её тем же способом.

Вину в совершённом преступлении 61-летний Попков признал полностью. В настоящее время он находится под стражей.

Следственный комитет направил дело о последнем двойном убийстве в суд.

Михаила Попкова ранее уже дважды приговаривали к пожизненному лишению свободы за серию жестоких убийств женщин, совершённых на территории Иркутской области в 1990-е и 2000-е годы.

Анастасия Чинкова

