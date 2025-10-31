Раскрыты новые жертвы «ангарского маньяка»

31 октября 2025, 10:05

Число жертв «ангарского маньяка» достигло 91

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования очередного эпизода в отношении Михаила Попкова, более известного как «ангарский маньяк». Об этом сообщает РЕН ТВ.