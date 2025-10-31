Похожих на пропавших в тайге Усольцевых людей заметили в 1000 км от места поисков

31 октября 2025, 10:08

В Новосибирске заметили людей, похожих на пропавших в тайге Усольцевых

Фото: iStock/Maryviolet

В Новосибирске заметили людей, похожих на Ирину и Сергея Усольцевых, которые более месяца назад бесследно исчезли в тайге Красноярского края вместе с пятилетней дочерью. Об этом сообщили в эфире ток-шоу «Пусть говорят».