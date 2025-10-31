Похожих на пропавших в тайге Усольцевых людей заметили в 1000 км от места поисков
В Новосибирске заметили людей, похожих на Ирину и Сергея Усольцевых, которые более месяца назад бесследно исчезли в тайге Красноярского края вместе с пятилетней дочерью. Об этом сообщили в эфире ток-шоу «Пусть говорят».
По словам дозвонившейся в редакцию женщины, она видела их живыми. Свидетельница рассказала, что супруги выглядели изнурёнными, и рядом с ними не было ребёнка. Однако каких-либо фото- или видеоподтверждений этой информации пока нет.
Новосибирск находится примерно в тысяче километров от посёлка Кутурчин Красноярского края, откуда Усольцевы отправились в поход. Именно в этом районе зафиксировали последний сигнал телефона Сергея Усольцева.
Напомним, семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября и с тех пор не выходит на связь. Масштабные поиски, в которых задействованы волонтёры, спасатели и следователи, не дали результатов: ни следов пребывания семьи в лесу, ни их личных вещей не обнаружили.
По данным следствия, дом Усольцевых также не содержит улик или предметов, способных пролить свет на исчезновение. Поиски осложняют суровые погодные условия и противоречия в версиях о том, что произошло с семьёй.
