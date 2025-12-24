Королева красоты попала в смертельную аварию во время благотворительной поездки

24 декабря 2025, 10:11

В Мексике королева красоты погибла во время благотворительной поездки

Фото: iStock/jorgeantonio

В Мексике королева красоты из города Отеапан Лусеро Рамирес попала в смертельную аварию. Об этом сообщает La Cronica de Hoy.