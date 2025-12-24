Королева красоты попала в смертельную аварию во время благотворительной поездки
В Мексике королева красоты из города Отеапан Лусеро Рамирес попала в смертельную аварию. Об этом сообщает La Cronica de Hoy.
22-летняя Рамирес вместе с матерью и родственником направлялась на автомобиле в Мехико. Их целью была благотворительная миссия: они везли в столицу игрушки и сладости для детей из социально незащищённых слоёв населения.
Во время поездки Лусеро повредила шину, что привело к заносу и потере управления автомобилем. В результате машину вынесло на обочину, где она перевернулась. Девушка получила смертельные травмы и скончалась на месте. Её мать и родственник выжили, их доставили в больницу.
Рамирес начала свою карьеру в сфере красоты в 2023 году. Сначала она завоевала титул самой красивой девушки на Фестивале цветов в своём родном городе Отеапан. Затем девушка представляла свой штат на национальных конкурсах «Мисс Независимость» и «Мисс Туризм». Помимо этого, Рамирес активно занималась политической деятельностью. За несколько дней до аварии она объявила о намерении баллотироваться в совет муниципалитета Акаюкан от левоцентристской партии «Гражданское движение».
