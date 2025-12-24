Число погибших в результате взрыва на юге Москвы увеличилось

24 декабря 2025, 09:29

СК сообщил о третьем погибшем при взрыве в Москве

Фото: iStock/Fedorovekb

Число погибших в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы увеличилось до трех. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.