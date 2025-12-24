Достижения.рф

Число погибших в результате взрыва на юге Москвы увеличилось

СК сообщил о третьем погибшем при взрыве в Москве
Фото: iStock/Fedorovekb

Число погибших в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы увеличилось до трех. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Согласно информации следствия, двое сотрудников правоохранительных органов заметили возле служебного автомобиля подозрительную личность. При попытке задержания сработало взрывное устройство.

В результате инцидента двое полицейских и человек, находившийся рядом, погибли, сообщили в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Криминалисты и следователи продолжают работу на месте происшествия, выясняя, как была приведена в действие бомба.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0