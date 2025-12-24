Число погибших в результате взрыва на юге Москвы увеличилось
Число погибших в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы увеличилось до трех. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Согласно информации следствия, двое сотрудников правоохранительных органов заметили возле служебного автомобиля подозрительную личность. При попытке задержания сработало взрывное устройство.
В результате инцидента двое полицейских и человек, находившийся рядом, погибли, сообщили в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».
Криминалисты и следователи продолжают работу на месте происшествия, выясняя, как была приведена в действие бомба.
