Мигрант жестоко избил рабочего в Новосибирской области
Мигрант жестоко избил рабочего в Новосибирской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел на АЗС в городе Тогучин. Александр осуществлял ремонт на заправке, когда туда подъехал иностранец по имени Рубен. Работник попытался объяснить ему, что заправиться сейчас невозможно по причине ремонтных работ.
В ответ на это приезжий вышел из себя и в окружении союзников жестоко избил Александра. По счастливой случайности, россиянин не сломал шею. В конце Рубен пригрозил мужчине оружием, дав понять, что если он куда-то пожалуется, то его убьют.
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