Мигрант угрожал отрезать уши маленькому ребенку в Краснодарском крае
Мигрант угрожал отрезать уши маленькому ребенку в Краснодарском крае. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел в станице Динской. Мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал ругаться на детей, которые катались на велосипедах по поселку.
Иностранцу не понравилось, что ребята шумно себя вели. В результате мигрант пригрозил маленькому ребенку, что отрежет ему уши.
По словам очевидцев, приезжий часто ведет себя подобным образом и буквально терроризирует весь поселок.
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