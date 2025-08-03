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Мигрант угрожал отрезать уши маленькому ребенку в Краснодарском крае

Фото: iStock/nixki

Мигрант угрожал отрезать уши маленькому ребенку в Краснодарском крае. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Инцидент произошел в станице Динской. Мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал ругаться на детей, которые катались на велосипедах по поселку.

Иностранцу не понравилось, что ребята шумно себя вели. В результате мигрант пригрозил маленькому ребенку, что отрежет ему уши.

По словам очевидцев, приезжий часто ведет себя подобным образом и буквально терроризирует весь поселок.

Екатерина Коршунова

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