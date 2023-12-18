Из России выдворили 22 участника драки с полицией у «Садовода»

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Люблинский суд Москвы принял решение выдворить из России 22 участников драки с полицейскими у рынка «Садовод». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», - говорится в сообщении суда.
Кроме того, еще 51 участника драки отправили под административный арест. Все они получили разные сроки за то, что не выполнили требования полицейского.
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Элина Позднякова