Из России выдворили украинского шпиона из Запорожья

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Сотрудники УФСБ по Запорожской области совместно с ГУ МВД России по региону выявили и выдворили из страны жителя города Пологи, который передавал спецслужбам Украины информацию о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
Мужчину удалось выявить в результате оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что он поддерживает неонацистский украинских режим. По идеологическим мотивам злоумышленник постарался собрать информацию о месте расположения российских войск в Запорожской области, чтобы в дальнейшем передать эти данные ВСУ.
Его задержали и выдворили из России.
Ранее в Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. Мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.
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Его задержали и выдворили из России.
Ранее в Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. Мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.
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Элина Позднякова