Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуированы все рабочие

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Всех рабочих оперативно эвакуировали из строящегося концертного зала в поселке Сириус Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.
«По информации от застройщика, все рабочие были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Предварительно, оплавились панели навесного фасада. Повреждений внутри самого зала нет», — говорится в сообщении.
Как сообщили в краевом МЧС, к ликвидации возгорания привлечены 45 спасателей, а также 15 единиц спецтехники, пострадавших нет.
Как пояснила пресс-служба администрации федеральной территории Сириус, кровля и фасад, где произошел пожар, почти не пострадали.
Ранее сообщалось о пожаре в Москве на Пресненском валу. Уточнялось, что валил черный дым.
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