Причиной большого пожара в Крыму стала искра от нарезки металла

Фото: IStock/Олег Копьев
Пожар в Коктебеле был вызван действиями 50-летнего жителя Крыма, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Телеграм-канале.
Мужчина резал болгаркой металл рядом с сухой растительностью. В итоге искра попала на траву и огонь стал быстро разгораться. Сперва мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но тот быстро перекинулся на территорию заповедника «Карадагский» в Феодосии.
В результате работы чрезвычайных служб пожар был локализован и потушен на площади 40 га. В общей сложности было задействовано два вертолета Ка-32, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники. Есть двое пострадавших, погибших нет и 68 различных построек выгорело.
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Олег Дикий