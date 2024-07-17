В Краснодаре в парке Галицкого случился крупный пожар

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В Краснодаре в парке «Краснодар», который также называют парком Галицкого, произошёл пожар.
По предварительной информации, возгорание возникло на территории, где хранятся строительные материалы. Эту информацию предоставила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Парк «Краснодар» (или парк Галицкого) был открыт 28 сентября 2017 года. В 2019 году были запущены третья и четвертая очереди, а 30 марта 2023 открылся Японский сад. Сейчас строится седьмая очередь — «Парк облаков». Общая площадь парка составляет 22,7 га, из них 13,2 га занимают озеленения, а 8,7 — тротуары.
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«Согласно данным Telegram-канала парка, возгорание произошло в энергоцентре, где хранятся инструменты. На данный момент нет информации о пострадавших. Причина возгорания пока остаётся неизвестной. На данный момент по информации от МЧС, огонь удалось локализовать на площади 30 квадратных метров», — сообщили в издании.
Парк «Краснодар» (или парк Галицкого) был открыт 28 сентября 2017 года. В 2019 году были запущены третья и четвертая очереди, а 30 марта 2023 открылся Японский сад. Сейчас строится седьмая очередь — «Парк облаков». Общая площадь парка составляет 22,7 га, из них 13,2 га занимают озеленения, а 8,7 — тротуары.
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Мира Полтева