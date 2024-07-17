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Поджоги машин боевиков ВСУ произошли в пяти украинских городах минувшей ночью. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание «СТРАНА.ua». В частности, речь идет о Днепропетровске, Виннице, Харькове, Одессе и Ровно.
«В Виннице подожгли автомобиль Mitsubishi, который принадлежит военному. Пожар ликвидировали через 30 минут. Люди не пострадали, автомобиль сгорел полностью. В Харькове подожгли сразу два автомобиля, Volkswagen и Mitsubishi, с разницей в один час. Они также принадлежали военным ВСУ», — сообщил информатор.
В Ровно сожгли Volkswagen, стоявший возле дома и принадлежавший военнослужащему. Теперь во всех этих городах проводятся следственные мероприятия, открыто уголовное дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь в Одессе сгорели пять машин.
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Никита Кротов