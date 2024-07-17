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«Страна»: в пяти городах Украины ночью сожгли машины боевиков ВСУ

17 июля 2024, 18:27
Фото: istockphoto/SaskiaAcht

Фото: istockphoto/SaskiaAcht

Поджоги машин боевиков ВСУ произошли в пяти украинских городах минувшей ночью. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание «СТРАНА.ua». В частности, речь идет о Днепропетровске, Виннице, Харькове, Одессе и Ровно.
«В Виннице подожгли автомобиль Mitsubishi, который принадлежит военному. Пожар ликвидировали через 30 минут. Люди не пострадали, автомобиль сгорел полностью. В Харькове подожгли сразу два автомобиля, Volkswagen и Mitsubishi, с разницей в один час. Они также принадлежали военным ВСУ», — сообщил информатор.

В Ровно сожгли Volkswagen, стоявший возле дома и принадлежавший военнослужащему. Теперь во всех этих городах проводятся следственные мероприятия, открыто уголовное дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.



Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь в Одессе сгорели пять машин.

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#одесса
#харьков
Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского обвиняют во взятках на 100 млн
17 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Советника аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми субъектами России, бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского подозревают в получении взяток общей суммой в 100 млн рублей. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. По данным следствия, чиновник помогал различным компаниям получать госконтракты.
«При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», – пишет следственный комитет.
Кибовскому предъявили обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Следователь настаивает на заключении под стражу на время следствия.

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#взятка
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В Ленобласти погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с поездом и легковушкой
17 июля 2024, 17:31

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с электропоездом «Ласточка» и легковым авто в Лужском районе Ленинградской области. Об это со ссылкой на региональное ГУ МВД России сообщает ТАСС. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, ДТП произошло на ж/д переезде 84 км перегона Строганово-Мшинская, движение поездов в настоящий момент остановлено.

По данным издания, пострадавших среди пассажиров и бригады поезда в результате ДТП нет.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора перед приближающимся поездом, машинист попытался остановить состав, но расстояние было слишком маленьким.

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#поезда
#прокуратура
#переезд
#машинист
#водитель
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«Мама, мне больно»: за что мать изнасиловала фаллоимитаторами 12-летнего сына
Мать изнасиловала 12-летнего сына в Ноябрьске за домогательства к младшему брату
17 июля 2024, 17:13

Фото: istockphoto/blinow61

За домогательства к младшему брату мать изнасиловала 12-летнего сына двумя фаллоимитаторами в Ноябрьске. Как сообщает Baza, все произошло 13 июля, когда женщина вошла в комнату к детям и увидела, как старший сын домогается младшего, а именно, лежит на нем и целует.
Мать придумала зверское наказание, пока младший ребенок находился в соседней комнате и слушал крики брата «мама, мне больно» и «мама, не надо», о чем позже он расскажет правоохранителям.

Однако этого горе-матери показалось мало, поэтому она выгнала к подруге измученного мальчика, с которой общалась в тот момент по видео. Примерно в семь утра женщина вернулась за сыном, уведя домой.

Позже она выслушала от него, что он больше не будет трогать брата, а потом, выпив полбутылки горячительного, заставила несовершеннолетнего заниматься мастурбацией на манекен из дерева, включив ему порно.

Об издевательствах стражам порядка рассказала подруга, с которой говорила мать пострадавшего. По информации журналистов, злоумышленница была на карандаше у подразделения по делам несовершеннолетних в период с 2018 по 2022 год. В июле 2022 ее сняли с учета с формулировкой «в связи с прекращением отрицательного влияния на детей и оздоровления обстановки в семье».

Истерзанный старший ребенок сбегал из дома несколько раз за последние несколько месяцев и тоже был в поле зрения полицейских. Теперь «воспитательнице» грозит до 20 лет тюрьмы, а дети отправились в местный Центр соцобслуживания.

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#криминал
#полиция
#новости
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Daily Mail: в отеле Бангкока нашли тела шестерых иностранцев из Вьетнама и США
17 июля 2024, 17:06

Фото: IStock/structuresxx

Сотрудница отеля в столице Таиланда Бангкоке нашла в номере шестерых мертвых иностранцев из Вьетнама и США. Об этом сообщает газета Daily Mail. По версии полиции, одна из погибших отравила остальных цианидом, добавленным в кофе, а предполагаемым мотивом стали долги после неудачных инвестиций, пишет издание.
По данным газеты, подозреваемая – 56-летняя американка Шерин Чонг, которая убедила остальных друзей вложить крупную сумму в проект больницы в Японии, но в итоге все они лишились порядка 24,5 млн долларов.

Отмечается, всех погибших нашли в разных комнатах без следов борьбы, а на время отдыха у них были забронированы экскурсии, что говорит о том, что они употребили яд несознательно и не ждали собственной смерти.

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#сша
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#проект
#страны
#больницы
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Приставы возбудили производство против Ивлеевой за неуплату налогов на 11,3 млн
17 июля 2024, 16:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на 11,3 млн рублей. Об этом со сслыкой на Банк данных исполнительных производств сообщают РИА Новости. Указано, что приставы намерены взыскать 11 352 875 рублей.
По данным издания, во вторник сообщалось, что общий долг по налогам у Ивлеевой достиг 20,937 миллиона рублей, а ФНС требует остановить операции по счетам ее ИП в Альфа-банке, Райффайзенбанке и Т-Банке.

Отмечается, что ООО «Коленки пчелы», учредителем которого является также Ивлеева, погасила долг по налогу на прибыль с 1,3 млн до 442 тысяч рублей, а долг по НДС на 398,2 тысячи рублей погашен полностью.

Ранее сообщалось, что долг ведущей Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое, сумма задолженности составила 20,9 миллиона рублей.

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#фнс
#операции
#долги
#деньги
#блогер
#фссп
#приставы
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В Уссурийске невеста с подругой избили пенсионерку из-за замечания
17 июля 2024, 16:28

Фото: istockphoto/artolympic

В Уссурийске во время свадьбы невеста с подругой избили пожилую женщину, обидевшись на сделанное им замечание. Девушки справляли нужду около участка пострадавшей.
По словам дочери пенсионерки, Алины, дом её родителей расположен неподалёку от кафе. Там часто проходят различные праздничные мероприятия, передаёт телеграм-канал 360.ru. В этот раз в заведении была свадьба. Гости почему-то предпочитают ходить в туалет не в здании, а на улицу, справляя нужду прямо возле забора родителей Алины.

Вот и сейчас невеста и её подруга пристроились рядом с участком, сделали свои дела и собрались уходить. Мама Алины вышла на улицу и пристыдила девушек, возмущённая тем, что её забор используют как общественный туалет. Те сначала принялись осыпать пенсионерку бранью, а затем принялись наносить пожилой женщине удары по голове и по лицу.

По словам Алины, у её матери ушибы головы, плеча и глаза, сейчас она лечится. Чувствует себя плохо, жалуется на постоянную головную боль. Нападавшие тем временем раскаялись и даже записали видео с извинениями. Тем не менее, уголовные дела по статье о хулиганстве на них всё равно завели. Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад об обстоятельствах инцидента.

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#рф
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78 канал: в Пулково пассажир открыл аварийный люк самолета из-за жары +40
17 июля 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Diy13

В Санкт-Петербурге во время задержки рейса в аэропорту Пулково один из пассажиров открыл аварийный люк самолета, жалуясь на 40-градусную жару. Об этом сообщает 78 канал. Из-за нарушения вылет пришлось отложить на еще большее время, говорится в сообщении.
Отмечается, самолет авиакомпании Smartavia из Петербурга в Архангельск должен был вылететь в 13:40, но тягач не смогли отцепить и рейс задержали. По данным издания, спустя какое-то время пассажиры начали жаловаться на 40-градусную жару в салоне, где они провели уже около часа, за время которого никому из них даже не предложили воды.

Один пассажир не выдержал и открыл аварийный люк, после чего проводники вызвали полицию, назвав его поступок серьезным нарушением, пояснил 78 канал.

Пресс-служба Пулково заявила, что рейс вылетел в 15:17, задержка составила менее полутора часов.

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#самолет
#пассажиры
#авиакомпании
#служба
#аэропорт
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Митрополит Иларион назвал обвинения в домогательствах попыткой «состричь деньги»
17 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в домогательствах, что российский священнослужитель охарактеризовал как попытку «состричь деньги». Об этом сообщает РБК. Митрополит отрицает все обвинения и готов ответить на них в суде.
Священнослужитель рассказал, что Сузуки решил стать его келейником после того, как он получил назначение на роль митрополита в Венгрии.

«Однако потом к нам стала наведываться Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью (на самом деле она ему не мать, но это выяснилось лишь после их отъезда). Осенью 2023 года она приехала на семь недель. Она требовала оплачивать ее расходы, под разными предлогами вымогала деньги — не напрямую, а через «сына». А он все свое время проводил с ней, обязанности свои переставал исполнять», – пояснил митрополит.
По словам Илариона, из-за этого напряжение между Сузуки и другими помощниками стало расти, а после и вовсе переросло в конфликт. Митрополит отметил, что, когда Вероника уехала, Георгий продолжил с ней общаться и создавалось ощущение, что она руководит его действиями, а сам келейник в это время начал записывать разговоры священнослужителя на скрытые устройства.

Иларион добавил, что, когда Георгий неожиданно уехал, его «мать» вышла на связь и заявила, что его бывший келейник собрал множество материалов о священнослужителе и может их опубликовать, после чего митрополита начали шантажировать. В свою очередь Георгий заявлял о домогательствах со стороны Илариона.

Митрополит Иларион также подчеркнул, что отрицает обвинения и готов ответить на них в суде.

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Сбылось очередное пророчество Жириновского

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#скандал
#расходы
#митрополит
#православие
#церковь
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Сбылось очередное пророчество Жириновского
Предсказание Жириновского о попытке убить Дональда Трампа сбылось
17 июля 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Еще одно предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о попытке убить Дональда Трампа сбылось. Видео выступления политика публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Если Трамп что-нибудь не то будет делать, убьют как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и вбил», — говорит Владимир Вольфович.

Отмечается, что выступление было снято 8 лет назад в Государственной Думе.

Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Стрелок был ликвидирован.

ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Сотрудники Федерального бюро расследований опросили более 100 человек. Однако смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.

Олег Эйдельштейн, которого суд Москвы признал сыном Жириновского, заявил, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский звонил ему в апреле 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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