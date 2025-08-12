Суд продлил арест Виталия Манишина, убившего 11 девушек в Барнауле
Калманский районный суд продлил срок содержания под стражей Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 девушек в Барнауле. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Арест продлен до 21 ноября 2025 года. Таким образом, Манишин проведет в СИЗО полтора года с момента задержания в мае 2023 года.
«11 августа 2025 года Калманским районным судом Алтайского края до 21 ноября 2025 года включительно продлена мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.По данным следствия, с 1989 по 2000 год мужчина знакомился с жертвами рядом с Алтайским техническим университетом. Под предлогом помощи в поступлении он вывозил девушек за город, где насиловал и убивал. Манишин признал свою причастность по всем эпизодам.