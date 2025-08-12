Суд продлил арест Виталия Манишина, убившего 11 девушек в Барнауле

12 августа 2025, 10:20

Калманский районный суд продлил срок содержания под стражей Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 девушек в Барнауле. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.





Арест продлен до 21 ноября 2025 года. Таким образом, Манишин проведет в СИЗО полтора года с момента задержания в мае 2023 года.

«11 августа 2025 года Калманским районным судом Алтайского края до 21 ноября 2025 года включительно продлена мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.