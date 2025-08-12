В Ставрополе мужчина убил супругу во время ссоры из-за развода
В Ставрополе произошла трагедия: 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал свою 51-летнюю супругу Риту после того, как она заявила о намерении развестись. Об этом пишет издание «Новости Ставрополя».
Конфликт между супругами перешел в жестокую ссору, в ходе которой мужчина схватил нож и трижды ударил женщину в грудь. От полученных травм Рита скончалась на месте происшествия. Полиция оперативно задержала подозреваемого, который сейчас находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
