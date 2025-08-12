В Ставрополе мужчина убил супругу во время ссоры из-за развода

12 августа 2025, 10:02

Фото: iStock/FOTOKITA

В Ставрополе произошла трагедия: 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал свою 51-летнюю супругу Риту после того, как она заявила о намерении развестись. Об этом пишет издание «‎Новости Ставрополя».