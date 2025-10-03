Из Турции депортировали обвиняемую в мошенничестве гражданку России

03 октября 2025, 18:18

«Лента.ру»: из Турции депортировали обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку

Фото: istockphoto/Ben185

Россиянку, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из Турции в Россию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.