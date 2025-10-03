Из Турции депортировали обвиняемую в мошенничестве гражданку России
Россиянку, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из Турции в Россию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Уточняется, что фигурантка находилась в международном розыске через Интерпол.
По версии следствия, в 2017–2018 годах в составе преступной группы она заключала с владельцами сертификатов на материнский капитал фиктивные договоры займа на строительство жилья. С помощью поддельных документов сообщники получали выплаты из Пенсионного фонда и фонда социального страхования, причиняя ущерб государству.
После возбуждения уголовного дела обвиняемая уехала за границу. Благодаря взаимодействию Национального центрального бюро Интерпола МВД России с турецкими правоохранителями её местонахождение установили. Злоумышленницу задержали и депортировали для привлечения к ответственности.
