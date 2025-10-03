Пьяный россиянин дважды напал на ребенка из-за пакета с продуктами
33-летнего жителя Сыктывкара признали виновным в разбойном нападении на ребенка и приговорили к четырем годам колонии. Об этом пишет издание «Про Город Сыктывкар».
Все произошло в апреле этого года. Пьяный мужчина напал на 12-летнего мальчика и отобрал у него пакет с телефоном и едой. В происходящее вмешался прохожий, который потребовал отдать школьнику его вещи. Тот вернул продукты, но от подростка не отстал.
Злоумышленник выждал, когда защитник пойдет дальше, и последовал за мальчиком в подъезд, где снова отнял пакет. Школьник оказывал активное сопротивление и кричал. Шум привлек внимание одного из жильцов. Тот вступился за ребенка и заставил грабителя вернуть ему вещи.
Вскоре о произошедшем узнали в полиции. Мужчина сознался в содеянном и раскаялся, объяснив свой поступок тем, что из-за сильного опьянения не мог себя контролировать.
