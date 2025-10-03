Пьяный россиянин дважды напал на ребенка из-за пакета с продуктами

03 октября 2025, 18:17

В Сыктывкаре пьяный грабитель дважды напал на ребенка из-за пакета с продуктами

Фото: iStock/mrohana

33-летнего жителя Сыктывкара признали виновным в разбойном нападении на ребенка и приговорили к четырем годам колонии. Об этом пишет издание «Про Город Сыктывкар».