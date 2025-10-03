Достижения.рф

Пьяный россиянин дважды напал на ребенка из-за пакета с продуктами

В Сыктывкаре пьяный грабитель дважды напал на ребенка из-за пакета с продуктами
Фото: iStock/mrohana

33-летнего жителя Сыктывкара признали виновным в разбойном нападении на ребенка и приговорили к четырем годам колонии. Об этом пишет издание «Про Город Сыктывкар».



Все произошло в апреле этого года. Пьяный мужчина напал на 12-летнего мальчика и отобрал у него пакет с телефоном и едой. В происходящее вмешался прохожий, который потребовал отдать школьнику его вещи. Тот вернул продукты, но от подростка не отстал.

Злоумышленник выждал, когда защитник пойдет дальше, и последовал за мальчиком в подъезд, где снова отнял пакет. Школьник оказывал активное сопротивление и кричал. Шум привлек внимание одного из жильцов. Тот вступился за ребенка и заставил грабителя вернуть ему вещи.

Вскоре о произошедшем узнали в полиции. Мужчина сознался в содеянном и раскаялся, объяснив свой поступок тем, что из-за сильного опьянения не мог себя контролировать.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0