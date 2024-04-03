Из-за атаки дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран

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В результате атаки беспилотников на студенческое общежитие «Алабуга Политех» пострадали граждане девяти стран. Всего предприятия на территории республики атаковали четыре дрона.
Два других беспилотника должны были атаковать нефтеперерабатывающий завод компании ТАНЕКО в Нижнекамске. Однако первый из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Второй запутался в проволочном ограждении и упал на землю. Боеприпасы, которыми были оснащены дроны, не сдетонировали.
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Александр Бойцов