Из-за измены пытал плоскогубцами и раскаленным металлом: под Кемерово задержали истязателя

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В Кемеровской области задержали 21-летнего жителя Прокопьевска, который пытал свою девушку плоскогубцами и раскаленным металлом, заподозрив ее в измене. Об этом сообщает Рудничный районный суд. Истязателя отправили в СИЗО на время расследования.
Отмечается, что парень съехался с 18-летней девушкой в квартире его родителей. Спустя несколько совместной жизни он начал подозревать ее в измене.
Когда полиция приехала задержать подозреваемого, он выпрыгнул с балкона и сбежал. Поймали его в доме потерпевшей, когда он требовал от нее забрать заявление.
Уголовное дело возбудили по статье об истязании с особой жестокостью. Суд отправил парня в СИЗО на время следствия. Он же, в свою очередь, подал апелляцию.
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«После чего стал прикладывать раскаленную металлическую ложку к частям тела – бедру, голени, ладони, нанес удар по лицу, сжимал плоскогубцами пальцы на руке потерпевшей. Спустя несколько дней обвиняемый избил потерпевшую с особой жестокостью, в результате избиения сломал ей нос», — приводят сообщение ведомства в «Сiбдепо».
Когда полиция приехала задержать подозреваемого, он выпрыгнул с балкона и сбежал. Поймали его в доме потерпевшей, когда он требовал от нее забрать заявление.
Уголовное дело возбудили по статье об истязании с особой жестокостью. Суд отправил парня в СИЗО на время следствия. Он же, в свою очередь, подал апелляцию.
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Данил Пономарев