Пытал и подозревал в изменах: бизнесмен из Карелии убил экс-возлюбленную на глазах у коллег, подробности

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan
В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении известного бизнесмена Александра Е., которого прозвали «пельменным королём». В июле 2024 года он ворвался в офис к своей бывшей жене в Петрозаводске и убил её на глазах у коллег. Когда свидетели попытались остановить разъярённого мужчину, было уже слишком поздно. «Радио 1» расскажет подробности страшной истории и раскроет мотивы убийцы.
Обманчивая картинка
Мария (имя изменено) и Александр состояли в браке более пятнадцати лет. У них двое детей. Она — ревизор в дистрибьюторе замороженных продуктов питания, а он — владелец пельменной, которого прозвали «пельменным королём». На публике пара казалась счастливой, а Александр выставлял себя как примерного семьянина. Однако подруги Марии признались SPB.KP.RU, что дела обстояли совершенно иначе.
«Год назад они развелись с мужем, и он настроил сына против нее и забрал его жить к себе. Ирина осталась с дочкой. Тогда она призналась, что Саша был психопатом, ревнивым тираном. Настоящим абьюзером. Он угрожал ей, преследовал», — сообщила одна из знакомых женщины.
Убил жену в офисе
Мария признавалась коллегам, что работа для неё — безопасное место. Но в тот роковой день она умерла прямо в своём офисе. Бывший муж нашёл её и тут.
Скорее всего, Александр попал на территорию компанию в тот момент, когда туда приехали клиенты. Затем он вошёл в кабинет бывшей жены и, не колеблясь, убил её. На это ему потребовалось лишь 10 секунд.
«Не было даже возможности что-то сделать. У Александра было безумное лицо. Он приказал всем оставаться на своих местах. Выстрелил из пистолета для забоя скота в Ирину и накинулся на нее с ножом. Мы надеемся, что он сгниет в тюрьме и больше никому не причинит вреда. Он специально пришел убить Машу», — вспоминает коллега жертвы.
Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko
Увёз в лес и пытал
В июне 2024 года, незадолго до убийства, бизнесмен подкараулил свою бывшую жену на улице и силой затолкал её в машину. Он вывез её в лес и заставил встать на колени. В автомобиле у него были инструменты для пыток. Всё это ради того, чтобы убедиться в том, что Мария ему не изменяет. Тот факт, что они уже давно развелись, не имел значения для Александра: он всё ещё считал Машу своей.
«В последние месяцы брака они часто ссорились, все это происходило на глазах детей. Ира как-то обмолвилась, что считала мужа психопатом и ревнивым тираном, поэтому они и развелись», — поделилась с «КП – Санкт-Петербург» коллега Марии.
В итоге Маша смогла убедить бывшего мужа в том, что у неё никого нет, и он отпустил её домой. Однако женщина никому не рассказывала о том, что случилось, даже своим близким. Она опасалась, что если сделает это, то Александр разозлится ещё сильнее и тогда она точно не сможет спастись. Но, к сожалению, всё получилось наоборот.
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Меры наказания
В течение последних пяти месяцев Александр находится в следственном изоляторе. Он не отрицает своей вины и даёт показания следователям, однако раскаиваться не собирается.
«Пельменный король» обвиняется в похищении человека, совершенное с применением насилия и оружия и убийстве. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.
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