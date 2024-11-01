Из-за коммунальной аварии жилые дома в Златоусте затопило борщом

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Подвалы жилых домов в Златоусте затопило красной жидкостью.
Сточные воды красноватого оттенка долгое время скапливались в подвалах трёх домов в Златоусте. Жильцы обращались к городской администрации, но результатов это не принесло. Люди за собственный счёт вызвали ассенизаторов, которые откачали нечистоты. Через 20 минут после отъезда специалистов подвалы домов вновь заполнила вода.
В дело вмешалась прокуратура Челябинской области, которая провела проверку. Там сообщили, что затопило канализационные колодцы, рельеф местности и технические подполья домов. На данный момент воду от многоквартирных домов уже отвели.
Причина затопления — засор канализационных колодцев, рассказывает пресс-служба администрации Златоуста. После устранения проблемы сотрудникам водоканала посоветовали провести видеодиагностику стоков.
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«В домах по улицам Златоустовская 44, 46 и Карла Маркса, 2, подвалы и техподполья топит непонятная жидкость красного цвета с ядовитым зловонием. Люди за свой счет нанимают машины для откачки этих нечистот из-под дома, но ничего не помогает», — сообщили жильцы в группе «Текслер, помоги» в социальной сети.
В дело вмешалась прокуратура Челябинской области, которая провела проверку. Там сообщили, что затопило канализационные колодцы, рельеф местности и технические подполья домов. На данный момент воду от многоквартирных домов уже отвели.
Причина затопления — засор канализационных колодцев, рассказывает пресс-служба администрации Златоуста. После устранения проблемы сотрудникам водоканала посоветовали провести видеодиагностику стоков.
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Ольга Енгалычева