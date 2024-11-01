На вокзале сербского Нови-Сада при обрушении козырька погибли восемь человек

Фото: istockphoto/Alessandro2802
В сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный козырёк здания железнодорожного вокзала. В результате падения конструкции погибли восемь человек, ещё четверо получили тяжёлые увечья.
Об этом на брифинге рассказал журналистам глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, восемь тел погибших уже извлечено из-под обломков. Двое пострадавших доставлены в больницу, один из них в крайне тяжёлом состоянии. У него сильно повреждена одна нога, которую придётся ампутировать. Кроме того, под завалами находятся ещё два человека, добавил министр. С ними установлен контакт, сейчас спасатели пытаются добраться до них и освободить.
Глава МВД уточнил, что в разборе обломков рухнувшей 50-метровой конструкции участвуют около 80 спасателей и множество различной техники. Но всё равно работа серьёзная и на неё требуется время. На месте также работают бригады скорой помощи и пожарные. В Нови-Сад выехал президент Сербии Александр Вучич.
Читайте также:
Во Владивостоке опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок
МЧС: На Кубани при обрушении перекрытия в психдиспансере погибла медсестра
СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье
Александр Бойцов