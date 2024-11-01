Двое неизвестных напали с битами на иркутского депутата Куранова

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В Ангарске два молодых человека набросились с битами на иркутского депутата Александра Куранова.
Депутат подходил к подъезду своего дома, и на него напали двое неизвестных, вооружённых бейсбольными битами. Они несколько раз ударили по голове Александра Куранова, пока он не упал на землю. Проходящие мимо люди остановили нападавших, сообщает РЕН ТВ в своём Телеграм-канале.
Представитель власти не смог разглядеть злоумышленников, но он уверен, что это было заказное преступление. Депутат также отметил, что напали на него взрослые крепкие граждане. В настоящее время потерпевший чувствует себя лучше. Куранов поделился, что похожие происшествия с ним уже случались. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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