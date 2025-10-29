Достижения.рф

SHOT: Спасатели добрались до застрявших в снегу на Авачинском перевале туристов

Фото: iStock/Diy13

Спасателям удалось добраться до туристов, застрявших на Авачинском перевале на Камчатке. Людей экстренно эвакуируют к ближайшей дороге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Точная информация о текущем состоянии туристов не приводится, однако они пробыли в снежной ловушке более девяти часов.

Напомним, что поисково-спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при сильной пурге и снегопадах. В определенный момент группе спасателей пришлось приостановить свою деятельность


Спасатели поддерживали связь с застрявшей группой из четырех человек по рации. При этом у путешественников не было еды, а топливо в трех машинах должно было вот-вот закончиться. Существовал риск, что люди замерзнут.

Мария Моисеева

