Из-за непогоды у острова Бали затонул паром, десятки людей числятся пропавшими

03 июля 2025, 11:48

При крушении парома у Бали погибли четыре человека

Фото: iStock / reidecki

На Бали произошло крушение парома. Судно, следовавшее из Восточной Явы, затонуло в результате шторма. По информации Daily Mail Australia, на борту находилось не менее 65 человек.