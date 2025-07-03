Из-за непогоды у острова Бали затонул паром, десятки людей числятся пропавшими
При крушении парома у Бали погибли четыре человека
На Бали произошло крушение парома. Судно, следовавшее из Восточной Явы, затонуло в результате шторма. По информации Daily Mail Australia, на борту находилось не менее 65 человек.
Гибель четверых уже подтверждена, а судьба 38 остается неизвестной. Спасательная операция осложнена сложными погодными условиями — сильным ветром, течением и высокими волнами.
Поиски пропавших без вести продолжаются.
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