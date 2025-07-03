В Крыму зарегистрировали первый случай заражения гельминтами через укус комара

03 июля 2025, 10:55

В Крыму выявили первый случай заражения дирофиляриозом через укус комара

Фото: iStock/Kasynets Olena

В Крыму зарегистрирован первый случай заражения гельминтами (паразитическими червями) через укус комара, сообщает телеграм-канал «Жесть Крым Симферополь Севастополь» со ссылкой на региональный Центр гигиены и эпидемиологии.