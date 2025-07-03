В Крыму зарегистрировали первый случай заражения гельминтами через укус комара
В Крыму зарегистрирован первый случай заражения гельминтами (паразитическими червями) через укус комара, сообщает телеграм-канал «Жесть Крым Симферополь Севастополь» со ссылкой на региональный Центр гигиены и эпидемиологии.
Речь идёт о дирофиляриозе – заболевании, которое чаще всего встречается у животных, однако с этой болезнью может столкнуться и человек. Червей рода Dirofilaria (они вызывают дирофиляриоз) находят под кожей людей, нередко в органах зрения.
Как рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии, распространение данного заболевания связано с природными условиями полуострова, которые способствуют размножению паразитических червей.
В Центре напомнили, что комары являются переносчиками других заболеваний, таких как малярия, лихорадка Зика и Денге, лихорадка Западного Нила.
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