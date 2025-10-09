Из-за ошибочного перевода россиянин расстрелял отца на глазах у его детей
В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе произошёл конфликт со стрельбой. Мужчина проник в квартиру и ранил хозяина жилья в присутствии детей. Пострадавший находится в реанимации с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл из-за финансовой ошибки. 34-летний Артём хотел перевести деньги за автозапчасти, но ошибся в номере телефона и отправил 130 тысяч рублей не тому человеку. Мужчина позвонил получателю и потребовал вернуть деньги, но женщина отказалась.
Артём нашёл адрес и приехал выяснить отношения. После отказа женщины и её мужа Дмитрия вернуть деньги, началась перепалка, которая закончилась стрельбой. Артём выстрелил из травматического пистолета и ранил мужчину.
Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали. У него изъяли травматический пистолет МР-79-9ТМ и гладкоствольное ружьё. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
