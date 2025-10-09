Из-за ошибочного перевода россиянин расстрелял отца на глазах у его детей

09 октября 2025, 11:27

Петербуржец получил тяжёлые ранения в ходе конфликта из-за ошибочного платежа

Фото: Istock/kvkirillov

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе произошёл конфликт со стрельбой. Мужчина проник в квартиру и ранил хозяина жилья в присутствии детей. Пострадавший находится в реанимации с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.