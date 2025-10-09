Житель Уфы, сбросивший дочь с четвёртого этажа, 15 лет лечился у психиатра

09 октября 2025, 11:12

Фото: Istock/sengchoy

В Уфе мужчина сбросил с четвёртого этажа свою малолетнюю дочь. 15 лет назад этот человек проходил лечение у психиатра. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.





Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе города. Пострадавший ребёнок — девочка 2022 года рождения. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии, врачи проводят операцию.



34-летний мужчина выбросил девочку из окна квартиры на улице Ульяновых. В это время в квартире кроме них никого не было — мать ребёнка со старшим сыном уехали на лечение в другой регион.



«Известно, что задержанный мужчина 15 лет назад лечился у психиатра. По официальным источникам, он больше не наблюдался у психиатра. Хотя, возможно, мог обращаться в хозрасчётные клиники, это предстоит выяснить», — заявили в ведомстве.

