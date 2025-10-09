Мать девочки, пострадавшей в Уфе, экстренно возвращается с лечения старшего сына
Матери трёхлетней девочки, которую отец выбросил из окна, сообщили о случившейся трагедии. Женщина находилась с шестилетним сыном на лечении в Калининграде и сейчас экстренно вылетает домой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Анна работает учителем английского языка в колледже в Уфе. Накануне она с сыном Егором уехала в Калининград на плановое лечение. У мальчика врачи диагностировали проблемы с суставами. Трёхлетняя Полина осталась с отцом Андреем.
Мужчина работает электриком и ранее не проявлял агрессии. Экспертиза показала, что он был трезв. Свои действия он до сих пор не объясняет. Сожаления он не выражает. Врачи борются за жизнь Полины. Девочка находится в тяжёлом состоянии.
Ранее под Ростовом пьяная мать принесла мёртвого младенца в пивной магазин и ушла.
Читайте также: