Мать девочки, пострадавшей в Уфе, экстренно возвращается с лечения старшего сына

09 октября 2025, 10:45

Фото: Istock/kan2d

Матери трёхлетней девочки, которую отец выбросил из окна, сообщили о случившейся трагедии. Женщина находилась с шестилетним сыном на лечении в Калининграде и сейчас экстренно вылетает домой. Об ​этом сообщает Telegram-канал SHOT.