«По следам Адама»: В Таиланде задержали вора-нудиста спустя полгода поисков
В Таиланде полиция задержала обнажённого мужчину по подозрению в серии краж. Инцидент произошёл в провинции Накхонратчасима, сообщает Bangkok Post.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 51-летнего Чалиау Кхрамкратхока 7 октября в округе Чокчай. Они остановили мотоцикл, на котором он ехал. Мужчину разыскивали с марта за череду краж в Чокчае и соседних районах.
Кхрамкратхок проникал в дома без одежды, и камеры видеонаблюдения несколько раз зафиксировали его в таком виде. Хотя у него был собственный дом в Чокчае, в период краж он скрывался на рисовых полях. Полиции потребовалось более шести месяцев, чтобы найти подозреваемого.
На допросе задержанный объяснил, что обычно раздевался, чтобы одежда не помогла опознать его. Иногда он снимал вещи, потому что они промокали под дождём.
