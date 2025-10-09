«По следам Адама»: В Таиланде задержали вора-нудиста спустя полгода поисков

09 октября 2025, 10:45

В Таиланде поймали вора, который вламывался в дома без одежды

Фото: Istock/Andrey Zhuravlev

В Таиланде полиция задержала обнажённого мужчину по подозрению в серии краж. Инцидент произошёл в провинции Накхонратчасима, сообщает Bangkok Post.