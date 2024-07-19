Из-за падения обломков БПЛА в Курсе два человека получили ранение и ожоги

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ВСУ атаковали российский регион с применением беспилотников. Обломки дронов упали на одной из улиц Курска. Пострадали мирные жители. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
По его словам, фрагменты БПЛА упали на Дружинской улице Курска. Ранения и ожоги получили двое местных жителей. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Место происшествия продолжают обследовать сотрудники экстренных служб.
Смирнов призвал сообщать об обнаруженных частях дронов властям и предупредил об опасности обломков ракет.
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Место происшествия продолжают обследовать сотрудники экстренных служб.
Смирнов призвал сообщать об обнаруженных частях дронов властям и предупредил об опасности обломков ракет.
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Анастасия Хохлова