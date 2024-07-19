По всей Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: istock / bbsferrari
По всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом информирует МЧС по региону в Телеграм-канале.
«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что в ДНР из-за подрыва машины на мине ВСУ погибли три сотрудника «Воды Донбасса». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
«Страна»: Боевику ВСУ дали 9 лет за убийство украинца, поддержавшего Россию
В США оценили попытки ВСУ удержаться в Крынках
В ДНР из-за подрыва машины на мине ВСУ погибли три сотрудника «Воды Донбасса»
Алина Юрчак